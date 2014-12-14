В центре Донецка установили ёлку

Как отмечает "Сегодня", установленная елка очень сильно напоминает прошлогоднюю, не только по форме, а и по дизайну не до конца развешанных гирлянд.

В социальных сетях подшучивают над одним из лидеров самопровозглашенной "ДНР" Павлом Губаревым, который, как известно, до недавнего времени вел детские утренники в костюме Деда Мороза.

Читайте такжеГлаварь боевиков "ДНР" Губарев вернулся в Донецк - СМИ

"Угадайте, кто будет вести хоровод вокруг главной елки "ДНР"? – задается вопросом дончанка Светлана, и сама отвечает: – Конечно же Губарев! Во-первых, он имеет опыт, а во-вторых – летом такие "хороводы" на площади водил, что до сих пор не можем прийти в себя!"