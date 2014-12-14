В центре Донецка установили ёлку
12:08, 14 декабря 2014Общество
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На центральной площади Донецка появилась новогодняя елка. Коммунальщики города возвели новогоднюю елку на площади им. Ленина.
В Донецке готовятся к праздникам / А. Уманец
Как отмечает "Сегодня", установленная елка очень сильно напоминает прошлогоднюю, не только по форме, а и по дизайну не до конца развешанных гирлянд.
В социальных сетях подшучивают над одним из лидеров самопровозглашенной "ДНР" Павлом Губаревым, который, как известно, до недавнего времени вел детские утренники в костюме Деда Мороза.
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"Угадайте, кто будет вести хоровод вокруг главной елки "ДНР"? – задается вопросом дончанка Светлана, и сама отвечает: – Конечно же Губарев! Во-первых, он имеет опыт, а во-вторых – летом такие "хороводы" на площади водил, что до сих пор не можем прийти в себя!"
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