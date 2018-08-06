Создает почву для войн и революций: астрологи спрогнозировали, чем грозит Украине ретроградный Уран

Ретроградное движение планеты продлится до 6 января 2019 года.

Во вторник, 7 августа, Уран в Овне начнет ретроградное движение. Пятится он будет аж до 6 января 2019 года.

Уран действует глобально. Считается, что в Овне он создает почву для масштабных конфликтов, войн и революций. Об этом сообщает Telegram-канал "Сухарева башня".

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"В ретроградном же состоянии Уран будет "работать" над не решенными проблемами в относительно ближнем прошлом. А что у нас там осталось не до конца определенным в геополитике? Где Уран снова будет раздувать угли? Сирия, Восток Украины, Венесуэла, мигрантский кризис в Европе, мутная победа Трампа на выборах и т.д", - говорится в сообщении.

Также эксперты отмечают, что проявит себя Уран и на рынке криптовалют. "Мы снова можем увидеть безумное ралли", - прогнозируют они.

Ранее астролог Влад Росс дал гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака. По его словам, опасным периодом будет 9-13 августа, на который повлияет очередное затмение 11 августа.