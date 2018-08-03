Одесские активисты требуют поручить СБУ расследование покушения на их жизни

По словам одного из активистов, он будет настаивать на переквалификации начатого уголовного производства, поскольку является руководителем регионального отделения политической партии «Народный Рух Украины».

Одесские активисты Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, на жизнь которых 2 августа покушались, требуют поручить расследование СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сегодня заявили журналистам.

Так, по словам Кузаконя, он будет настаивать на переквалификации начатого уголовного производства, поскольку является руководителем региональной ячейки политической партии «Народный Рух Украины».

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«Это означает, что изначально определенная статья 115 должна быть переквалифицирована и заменена на ст.112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного Кодекса Украины. Помимо того, направим ходатайство в прокуратуру о передаче уголовного производства следователям СБУ», - сказал активист.

Как сообщил Козьма, вчера до позднего вечера правоохранители проводили следственные действия на месте ЧП.

«Продолжились они и сегодня, мы с Михаилом провели там полный рабочий день. Следственные действия, вероятнее всего, продолжатся и на следующей неделе», - сообщил он.Как сообщал УНИАН, 2 августа в пригороде Одессы,

Как сообщал УНИАН, 2 августа в пригороде Одессы, на улице Светлой в Червоном Хуторе (Овидиопольский район области), совершено покушение на двоих известных активистов – представителя региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму. В частности, грузовик на большой скорости врезался в иномарку, в салоне которой находился Козьма и к которой направлялся Кузаконь. Активисты успели отскочить в сторону и поэтому не пострадали. Водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся с места происшествия на мопеде, который ожидал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое. Иномарка Козьмы получила значительные механические повреждения – грузовик без водителя совершил лобовое столкновение, смяв легковой автомобиль.

Оба активиста связывают покушение со своей активной общественной деятельностью.

Они известны как оппозиционеры к городской власти, занимались такими делами, как конфликт с военным аэродромом «Школьный» и пр.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).