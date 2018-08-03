В России освободили из колонии украинского политзаключенного

Теперь Александр Костенко в сопровождении консула направляется к посольству Украины в Москве.

Украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу из колонии в Кирово-Чепецке Кировской области России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Александра Костенко, который отбывал наказание в России в Кирово-Чепецке Кировской области, сегодня освободили", - написала омбудсмен.

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Она напомнила, что Костенко - крымчанин, был активистом Евромайдана. После его возвращения на аннексированный полуостров в 2014 году бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма обратился с заявлением в ФСБ, что Александр якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

В мае 2015 года так называемый Киевский районный суд оккупированного Симферополя приговорил Костенко по статье 222 ч. 1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) к наказанию сроком на 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

"Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с Консулом Украины и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны", - добавила Денисова.