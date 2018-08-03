Суд арестовал без права на залог второго подозреваемого в убийстве "Сармата"

Также сегодня будет избрана мера пресечения еще двоим подозреваемым, которые были задержаны вместе с главным подозреваемым Артемом Матюшиным.

Сегодня, 3 августа, а Бердянском городском суде (Запорожская область) проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве активиста, ветерана АТО с позывным «Сармат» Виталия Олешко.

Как передает корреспондент УНИАН, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога Николаю Ломаке – второму из четырех задержанных подозреваемых. Он будет находиться в запорожском СИЗО до 29 сентября.

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Также сегодня будет избрана мера пресечения еще двоим подозреваемым, которые были задержаны вместе с главным подозреваемым Артемом Матюшиным.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-гостиницы 31 июля. В этот же день полицейские задержали 4 бывших участников АТО по подозрению в убийстве, а также местного жителя, который предоставил им автомобиль. Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве либо же из-за бизнес-конфликта.

Ранее сегодня суд Бердянска арестовал главного подозреваемого Артема Матюшина сроком на 60 суток без права внесения залога. По словам свидетелей, именно Матюшин стрелял из ружья в Олешко.