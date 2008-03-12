На берегу Керченского пролива собрали 13,7 тонн мазутной почвы

За неделю на берегу Керченского пролива собрано и подготовлено к утилизации 13,7 т загрязненной почвы.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 5 марта на территории Челядиновского сельского совета вдоль береговой полосы Керченского пролива, от дамбы озера Тобечицкое до Аршинцевской косы на участке протяженностью около 20 км. обнаружено загрязнение побережья отдельными пятнами нефтепродуктов диаметром 5-35 см, выброшенных на берег волной.

За прошлые сутки на побережье личным составом МЧС собраны 2 т нефтепродуктов, смешанных с песком и водорослями.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в АР Крым и Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2007 года в Керченском проливе в результате шторма потерпели крушение около десяти судов. В частности, из разломившегося российского танкера "Волгонефть-139" в море вылилось более 1,2 тыс. тонн мазута. Экологи назвали последствия шторма катастрофическими.

На острове Коса Тузла и в Ленинском районе автономии было собрано около 5,5 тыс. тонн смеси мазута с водорослями и песком.

В феврале на участке от мыса Такиль до Аршинцевской косы за 1-1,5 м от воды наблюдались пятна водорослей с нефтепродуктами диаметром от 1 до 10 см. Линия загрязнения прерывистая, в основном пятна наблюдались в угловых частях и бухтах, сообщал крымский Главк МЧС.

По состоянию на 12 февраля на побережье Керченского пролива собрано около 17,1 тонн смеси нефтепродуктов с песком и водорослями.