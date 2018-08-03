Маленький супермен: 10-летний пловец Кларк Кент побил рекорд олимпийского чемпиона Майкла Фелпса (видео)

23 года никому из юных спортсменов не удавалось превзойти результат великого пловца.

10-летний пловец из США Кларк Кент побил рекорд олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

На международном чемпионате в Калифорнии мальчик преодолел 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды. Это более чем на секунду превосходит рекорд 10-летнего Фелпса, установленный в 1995 году.

23 года никому из юных спортсменов не удавалось превзойти его результат, пока это не сделал мальчик с именем, как у героя из комиксов о Супермене. Кларк Кент занимается плаванием с шести лет. Он рассказал, что секрет его успеха в том, чтобы мечтать о большем и быть сконцентрированным на своей цели.

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Майкл Фелпс – единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Американец является абсолютным рекордсменом по количеству олимпийских наград (28) и обладателем нескольких мировых рекордов. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году он объявил о завершении карьеры. Возможно, маленького Кларка Кента также ждет большая спортивная карьера.