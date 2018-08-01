Абитуриенты не могут проверить списки на бюджет из-за сбоев в работе сайтов

Абитуриенты жалуются, что не могут зайти на портал vstup.osvita.ua, который предоставляет информацию для абитуриентов и списки на поступление, и в личный электронный кабинет.

Абитуриенты жалуются, что не могут проверить списки рекомендованных на бюджет.

В комментариях на сайте osvita.ua и на странице Министерства образования и науки в Facebook поступающие пишут, что не могут зайти на портал vstup.osvita.ua, который предоставляет информацию для абитуриентов и списки на поступление, и в личный электронный кабинет.

Как сообщает Страна.uа в Министерстве образования признают трудности с доступом к системе и объясняют это большим наплывом желающих войти в систему.

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"Списки уже обнародованы. Однако действительно могут быть определенные технические задержки в связи с тем, что сейчас большая нагрузка на сайт. И есть незначительные задержки с тем, чтобы зайти в свой электронный кабинет. Это не повод для паники или какой-то "зрады". Просто нужно подождать некоторый промежуток времени, после чего посмотреть", - рассказали в МОН.

Как сообщал УНИАН, в этом году к поступлению на бюджет рекомендовано почти 59 тысяч человек.