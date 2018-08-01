В этом году к поступлению на бюджет рекомендованы почти 59 тысяч человек

В случае попадания на бюджет в электронном кабинете абитуриента напротив заявления должен появиться статус «Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)».

В этом году рекомендации для поступления на бюджетные места в высших учебных заведениях получили 58 тысяч 875 поступающих. Это абитуриенты, поступающие на образовательно-квалификационный уровень "бакалавр" или "магистр" медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, информация относительно того, кто получил бюджетные места, уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах абитуриентов.

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Так, напротив одного из заявлений в кабинете абитуриента должен появиться статус «Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)».

Те, кто получил бюджетное место, должны предоставить документы для зачисления не позднее 18.00 6 августа.

Также отмечается, что к 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места. По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у кого есть специальные условия на участие в конкурсе. В частности, первой категорией перевода независимо от конкурсного балла есть являются дети погибших защитников Украины. Следующие категории, перевод которых зависит от конкурсного балла, – дети участников АТО, лица с инвалидностью І, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, внутренне перемещенные лица и тому подобное.