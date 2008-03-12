Тимошенко: переход на рыночную цену на газ требует, например, четыре года

Украина на переговорах в Москве по газовым вопросам намерена обсудить переход в течение четырех лет на рыночные цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

Премьер сообщила, что НАК «Нафтогаз Украины» на переговорах с «Газпромом» дано поручение обсудить концепцию долгосрочных соглашений между Украиной и Россией о поставках газа и предусмотреть алгоритм формирования цены.

«В течение, например, четырех лет до рыночной», - сказала премьер.

Алгоритм, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, должен создаваться либо на базе формулы, «либо на базе установления прогнозируемых процентов увеличения цены каждый год, чтобы мы видели стратегию, а не только помесячную тактику».

Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, директивами делегации НАК “Нафтогаз Украины” на переговорах определено, что должны быть ликвидированы все посреднические структуры, которые есть между Украиной и Россией, при поставках среднеазиатского газа в Украину. Речь идет и об СП-1, и СП-2.

“В директивах написано, что нет никакой необходимости в создании таких СП, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, - а есть необходимость в заключении прямых соглашений либо с «Газпромом», либо с «Газпромэкспортом».

Напомним, делегация НАК "Нафтогаз Украины" сегодня проведет переговоры с представителями РАО "Газпром".