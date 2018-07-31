Дело "титушки" Крысина: после отстранения "неудобной" судьи председательствующая судья взяла самоотвод

Новый судья должен заново начинать рассмотрение производства по назначению подготовительного заседания суда.

Судья Дарницкого суда Ольга Просалова, которую система автораспределения назначила председательствующим судьей в уголовном производстве в отношении организаторов «титушек» Юрия Крысина и Сергея Чемеса по противодействию активистам Майдана и пыткам, взяла самоотвод.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пострадавших по делу Светлана Кирилаш - вдова журналиста Вячеслава Веремия.

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"Судья Просалова заявила самоотвод. А слушать ее заявление будет Татьяна Щасная (напомню, рассматривала третье заявление стороны защиты об отводе Леонтюк, тогда отказала в удовлетворении). Заседание в понедельник, 6 августа, в 13.00 в Дарницком суде, ул. Севастопольская, 7/13", - написала Кирилаш.

Как сообщал УНИАН, 16 июля судья Дарницкого райсуда Киева Любовь Леонтюк удовлетворила ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей для обоих обвиняемых - Крысина и Чемеса - до 13 сентября.

26 июля судья Леонтюк по ходатайству адвоката Крысина Евгения Солодко отведена от рассмотрения дела. Крысин и его защитники ранее трижды безрезультатно добивались отвода судьи Леонтюк.

Новый судья должен заново начинать рассмотрение производства по назначению подготовительного заседания суда.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении Крысина и Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.

Крысину и Чемесу инкриминируется привлечения лиц к охране лагеря «титушек» и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады "майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется лишь Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве. 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.