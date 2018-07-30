В Севастополе оккупанты агитировали украинцев вступать в российскую армию - правозащитники

Правозащитники напоминают, что ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию государства-оккупанта.

В Севастополе оккупанты провели акцию с призывом идти служить по контракту в российскую армию.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«В Севастополе 29 июля 2018 года прошла очередная акция с призывом идти служить по контракту в российскую армию. Жителей города снова вербовали на военную службу. На площади Нахимова были установлены палатки с табличкой: «Пункт отбора на военную службу по контракту». Там российские военнослужащие раздавали людям буклеты с агитацией служить на кораблях 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. Агитация проводилась во время празднования в Севастополе дня ВМФ России», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «Крымская правозащитная группа» ранее фиксировала проведение подобных агитационных мероприятий на военную службу в российскую армию на оккупированном полуострове.

Правозащитники также напомнили, что ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию государства-оккупанта.

В свою очередь руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник отметила, что конвенция запрещает в том числе и пропаганду венного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Причем под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.

Ранее УНИАН сообщал, что российские органы власти в оккупированном Крыму приняли на рассмотрение обращение жительницы Севастополя, которая в последние годы пыталась избавиться от насильно навязанного ей после незаконной аннексии Крыма Россией гражданства РФ.