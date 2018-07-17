Оккупационная власть рассмотрит заявление жительницы Севастополя о выходе из навязанного гражданства РФ

Денисова надеется, что этот прецедент станет началом и Россия «прекратит это варварское навязывание своего гражданства, которое все больше напоминает крепостное право».

Российские органы власти в оккупированном Крыму приняли на рассмотрение обращение жительницы Севастополя, которая в последние годы пыталась избавиться от насильно навязанного ей после незаконной аннексии Крыма Россией гражданства РФ.

Как говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, крымчанка сообщила омбудсмену, что в соответствующих государственных органах аннексированного полуострова отказывались принимать ее документы на выход из гражданства.

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Реагируя на явное нарушение прав человека, Денисова направила обращение омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Как отметила в ответе омбудсмен РФ, данной гражданке со стороны российских властей будет оказана практическая помощь в оформлении и подаче всех необходимых документов.

«Сегодня я узнала, что Федеральная миграционная служба Севастополя 13 июля все-таки приняла на рассмотрение обращение и все документы. Это уже прецедент. Надеюсь, что власти РФ все же начнут руководствоваться законами здравого смысла и наконец прекратят это варварское навязывание своего гражданства, которое все больше напоминает крепостное право», - прокомментировала Денисова.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.