Умерла монахиня, спасшая Патриарха Филарета от покушения
Эконом Патриархии монахиня Варвара, которая помешала совершить покушение на Патриарха Киевского Филарета, умерла от болезни на 91 году жизни.
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Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря. "29 июля 2018 года утром после продолжительной тяжелой болезни на 91-м году жизни упокоилась игуменья Варвара (в миру – Вера Сергеевна Боронина), в прошлом – насельница Кременецкого и Корецкого монастырей, эконом Украинского экзархата и Киевской Патриархии", - написал он в соцсети.
Утром 30 июля, в 9 часов, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет возглавит заупокойную Божественную литургию и чин отпевания.
Погребение состоится на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.
Как сообщал УНИАН, заштатный епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета.
25 мая он вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Филарета и намеревался попасть в его личных покои.
Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиан (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика.
"Следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним", - отметили в УПЦ КП.
На заседании Священного Синода постановили считать такие действия покушением на Филарета.