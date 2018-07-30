В УПЦ КП опровергли смерть монахини Варвары, которая спасла Филарета

Пресс-секретарь УПЦ КП подчеркнул, что умершая игуменья Варвара и монахиня Варвара - это две разные личности, хотя у них и одинаковое имя.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря опроверг информацию о смерти монахини Варвары, которая спасла Патриарха Филарета от покушения.

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Об этом он сообщил на странице в Facebook. «Через средства массовой информации распространяется сообщение «Умерла монахиня, которая спасла Патриарха Филарета от покушения», которое не соответствует действительности и является плодом фантазии журналиста одного из украинских новостных агентств, где оно вчера было впервые опубликовано. В связи с тем, что сообщение и далее распространяется со ссылкой на мою страницу в Фейсбук, хочу обратить внимание уважаемых журналистов на то, что на самой странице ни словом не было сказано о том, что ушедшая бывший эконом Патриархии игуменья Варвара (Боронина) и нынешний эконом монахиня Варвара, которая 25 мая этого года пострадала в результате нападения на нее Возняка (бывшего епископа Севастиана) - это одно и то же лицо», - отметил Евстратий Зоря.

Пресс-секретарь УПЦ КП подчеркнул, что умершая игуменья Варвара и монахиня Варвара - это две разные личности, хотя у них и одно имя, но одна раньше, а другая сейчас выполняют одно и то же послушание - эконом Патриархии. «Монахиня Варвара жива и здорова, выполняет свои обязанности", - отметил Зоря.

Как сообщал УНИАН, заштатный епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета.

25 мая он вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Филарета и намеревался попасть в его личных покои.

Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиан (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика.

"Следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним", - отметили в УПЦ КП.

На заседании Священного Синода постановили считать такие действия покушением на Филарета.