Нацсовет проверит СТБ из-за избиения несовершеннолетней в эфире передачи "Один за всех"

Регулятору поступили заявления о факте физического насилия над несовершеннолетней участницей телепередачи "Один за всех" в присутствии зрителей, экспертов и ведущего.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «СТБ» по причине обращений, поступивших регулятору о нарушении прав детей в телепередаче «Один за всех».

В частности, в Нацсовет поступили письма Черниговской областной государственной администрации и Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка о нарушении, по их мнению, прав детей в передаче «Один за всех», которая транслировалась 1 апреля 2018 в эфире телеканала «СТБ».

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«Темой передачи, в отношении которой поступили обращения, была гибель ребенка от жестокого обращения, а одной из участниц являлась несовершеннолетняя девушка. Во время трансляции передачи ее лицо было заретушировано, однако в анонсах лицо несовершеннолетней девушки видно. Над несовершеннолетней участницей передачи в присутствии зрителей, экспертов и ведущего произошло публичное физическое насилие (избиение) со стороны другой участницы передачи», - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается в информации регулятора, эксперты и ведущие прибегали к психологическому давлению на несовершеннолетнюю.

В Нацсовете пояснили, что трансляция передачи имеет признаки нарушения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в связи с чем регулятор принял решение провести внеплановую выездную проверку вещателя.

«После результатов проверки будет принято соответствующее решение», - уточнили в Нацсовете.

Справка УНИАН. Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.