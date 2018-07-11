"Интер" оштрафовали за скандальный концерт на 9 мая (видео)

Об этом сообщил член Нацсовета Валентин Коваль на своей странице в Facebook.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф в размере 4 млн грн на телеканал «Интер».

Об этом сообщил член Нацсовета Валентин Коваль на своей странице в Facebook.

«Штраф для «Интера» за известные тексты в концерте 9 мая – 4, 046 млн грн», - написал он.

Как сообщил Коваль агентству УНИАН, решение было принято единогласно, «за» проголосовали все 7 члонов Набсовета.

Напомним, на сегодняшнем внеплановом заседании Нацсовет по телерадиовещанию продлил телеканалу цифровую лицензию сроком на 7 лет.

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Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.

Также после появления данного скандального видео активисты пикетировали офис телеканала.