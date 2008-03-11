90% киевских маршруток завтра не выедут на работу

90% маршрутных такси Киева завтра не выедут на работу, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров.

Об этом УНИАН сообщил глава Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков Виталий РЕВА.

«Насколько мне известно, по сегодняшнему совещанию, которое столичные перевозчики провели утром, практически 90% транспортных средств не выезжают», - сказал он.

По словам В.РЕВЫ, главное требование перевозчиков – повышение тарифов. «Они (перевозчики – УНИАН) вынуждены пойти на то, чтобы не выйти на работу. Это не забастовка, это вынужденная экономическая невозможность работать в отсутствие топлива, денег на зарплату», - отметил он.

Как сказал В.РЕВА, почти полугодичные переговоры с киевскими властями ни к чему не привели. «70-80% областей и регионов пересмотрели тарифы в сторону увеличения, а Киев – нет», - отметил он.

Напомним, частные перевозчики требуют повышения тарифов до 1 грн. при поездке до 5 км; 1,50 грн. - от 5 до 10 км; 2 грн. - от 10 до 15 км; 2,5 грн. - от 15 до 20 км; 3,00 грн. - более 20 км.