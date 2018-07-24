Измена в Минобороны: начальника Центра обеспечения ВСУ в Одессе лишили звания полковника за похищение горючего на 6,4 млн гривень

Полторак считает действия руководства 46-го Объединенного центра обеспечения ВСУ в Одессе предательством.

Министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак решил лишить звания и всех военных привилегий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе, в котором украли горюче-смазочные материалы на более 6,4 млн гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге глава Минобороны назвал недопустимым отношение к выполнению своих обязанностей должностными лицами 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе.

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Он подчеркнул, что не воспринимает такое исполнение служебных обязанностей, что «приводит к убыткам Вооруженным силам Украины», а также не воспринимает «работу офицеров, которые своим халатным отношением к своим обязанностям не обеспечивают качественным питанием, качественным вещевым имуществом, создают предпосылки для краж горючего».

«С такими офицерами я служить не буду. Я считаю действия руководства 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины и офицеров, которые должны были контролировать их, как измену - измену Вооруженным силам Украины и измену военнослужащим, которые сегодня выполняют свои боевые задачи в зоне Антитеррористической операции (в зоне проведения операции Объединенных сил – УНИАН)», - подчеркнул Полторак.

«Мной принято решение, что начальника 46-го Объединенного центра обеспечения полковника Короля Евгения Сергеевича... лишить воинского звания полковника, причем он лишается всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, правам на пенсионное обеспечение, права на пользование медицинскими учреждениями Министерства обороны», - заявил Полторак.

Как сообщал УНИАН, должностные лица 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе в результате хищения топлива нанесли ущерб государству на сумму 6,4 миллионов гривен.