Оккупированный Крым настигла новая катастрофа (фоторепортаж)

Крупные скопления мусора можно увидеть почти в каждом районе оккупированного Симферополя.

В оккупированном Симферополе услуги вывоза мусора дорожают, а мусорных свалок становится все больше.

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Ситуация со сбором отходов в Симферополе значительно усложнилась в прошлом году после того, как полигон твердых бытовых отходов в Каменке (Симферопольский район) закрыли на рекультивацию, передает "Крым.Реалии".

Теперь все отходы из Симферополя и прилегающих населенных пунктов свозят на полигон в селе Тургенево (Белогорский район). Каждый раз мусоровозы преодолевают больше 100 километров (туда и обратно). Это усложнило санитарную ситуацию в оккупированном Симферополе – то и дело появляются свалки, а городские контейнеры заваливают строительным мусором.

Ранее в сети показали, как курортные города в аннексированном Крыму утопают в мусоре. Горы мешков валяются на улицах городов.