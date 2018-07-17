"Это катастрофа": в сети показали заваленные мусором курорты Крыма (фото)

На снимках показаны горы мусора в Коктебеле, Алуште и Судаке.

В аннексированном Крыму курортные города утопают в мусоре. Горы мешков валяются на улицах городов.

Соответствующие фото на странице RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter. На снимках показаны горы мусора в Коктебеле, Алуште и Судаке.

"Это не проблема, это катастрофа. Центр поселка, ул. Пограничная" – подписал фото автор.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.