"Это катастрофа": в сети показали заваленные мусором курорты Крыма (фото)
11:28, 17 июля 2018Общество
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На снимках показаны горы мусора в Коктебеле, Алуште и Судаке.
Горы мешков валяются на улицах городов / RoksolanaToday&Крым в Twitter
В аннексированном Крыму курортные города утопают в мусоре. Горы мешков валяются на улицах городов.
Соответствующие фото на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. На снимках показаны горы мусора в Коктебеле, Алуште и Судаке.
RoksolanaToday&Крым в Twitter
"Это не проблема, это катастрофа. Центр поселка, ул. Пограничная" – подписал фото автор.
RoksolanaToday&Крым в Twitter
Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.
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