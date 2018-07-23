Внешний вид фигурантки кровавого ДТП в Харькове Зайцевой возмутил сеть (фото)

Как видно на фото, Зайцева прибегла к услугам специалиста.

Виновница страшного ДТП в Харькове с шестью жертвами Елена Зайцева, котораянаходится в СИЗО, пришла на судебное заседание с ухоженными бровями.

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На изменения во внешности фигурантки аварии обратила внимание журналистка ICTV Татьяна Доцяк. Она опубликовала фото, на котором запечатлена Зайцева.

"Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями", - написала Доцяк.

Ранее обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву, которую заметили на улице без наручников, возили на осмотр в больницу. Об этом рассказала адвокат родственников погибших в аварии Лариса Матвеева. По ее словам, осмотр произошел с разрешения прокуратуры.