Зайцеву заметили на улице Харькова: адвокат объяснила, зачем скандальную фигурантку ДТП возили в больницу

Зайцева проходила обследования в связи с усилившимися головными болями, рассказала адвокат.

Обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву, которую заметили на улице без наручников, возили на осмотр в больницу.

Об этом рассказала адвокат родственников погибших в аварии Лариса Матвеева. По ее словам, осмотр произошел с разрешения прокуратуры, передает "Обозреватель".

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"В перерыве судебного заседания адвокат Зайцевой Козырь дала пояснения, что Зайцева проходит обследования в связи с усилившимися головными болями (вроде как последствия аварии 2007 года). Козырь обращалась в мае в суд с ходатайством о разрешении на вывоз Зайцевой на обследование. Что за женщины рядом на фото - не знаю. Что касается наручников, то их надевают по усмотрению конвоира", - рассказала Матвеева.

Ранее СМИ заметили девушку, очень похожую на Елену Зайцеву, которая в октябре прошлого года была за рулем "Лексуса" и насмерть сбила шестерых людей, гуляющей на улице.