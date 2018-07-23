Юрий Луценко стал дедом (фото)
01:57, 23 июля 2018Общество
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Позже Юрий Луценко на своей странице в Facebook обнародовал фотографии с малышкой и написал, что "наслаждается новым статусом деда".
У Луценко родилась внучка / Фото УНИАН
В воскресенье, 22 июля, у генерального прокурора Украины Юрия Луценко родилась внучка. Об этом на своей страницев Facebook написала его супруга, нардеп от БПП Ирина Луценко.
"У Саши (старший сын Юрия и Ирины Луценко Александр) и Насти (его жена Анастасия) родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - написала она.
Позже Юрий Луценко на своей странице в Facebook обнародовал фотографии с малышкой и написал, что "наслаждается новым статусом деда".
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