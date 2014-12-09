В Ялте автозак с арестантами провалился под асфальт возле городского суда (видео)

В Ялте автозак с арестантами просто возле городского суда провалился в яму, образовавшуюся на проезжей части, говорится в сюжете ТСН.Спецвипуск.

Полицейскую машину, которая застряла посреди дороги, снял на видео местный житель.

В комментариях мужчина написал, что на этой улице недавно закончился ремонт - его выполняли дорожники из Вологды.

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Еще житель Ялты оставил небольшой комментарий: "Дураки и дороги - для некоторых национальное достояние".

Как сообщалось ранее, недавно в Симферополе похоронили шестерых крымских татар, которые разбились по дороге со свадьбы. Восемь человек на "Жигули" возвращались со свадьбы и на большой скорости влетели в огромную яму прямо посреди дороги.