В Ялте автозак с арестантами провалился под асфальт возле городского суда (видео)
Участок дороги, где произошло происшествие, недавно ремонтировали специалисты из РФ.
В Ялте автозак с арестантами просто возле городского суда провалился в яму, образовавшуюся на проезжей части, говорится в сюжете ТСН.Спецвипуск.
Полицейскую машину, которая застряла посреди дороги, снял на видео местный житель.
В комментариях мужчина написал, что на этой улице недавно закончился ремонт - его выполняли дорожники из Вологды.
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Еще житель Ялты оставил небольшой комментарий: "Дураки и дороги - для некоторых национальное достояние".
Как сообщалось ранее, недавно в Симферополе похоронили шестерых крымских татар, которые разбились по дороге со свадьбы. Восемь человек на "Жигули" возвращались со свадьбы и на большой скорости влетели в огромную яму прямо посреди дороги.