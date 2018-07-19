Сенцов попросил не распространять ложные слухи о его принудительном кормлении или смерти

Сенцов призвал фильтровать информацию.

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов попросил не распространять ложные слухи о его принудительном кормлении или же смерти.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе в эфире «Громадське».

«Олег сказал, чтобы люди не распространяли слухи о принудительном кормлении, он просит отвергать такую информацию и фильтровать ее. А относительно слухов о его смерти - он посмеялся над людьми, которые распространяют их, и считает их вредителями», - сказал Динзе.

Адвокат встретился с Сенцовим 19 июля. Они виделись тет-а-тет без представителей колонии.

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«Мы общались через стекло. Он передавал слова поддержки политзаключенным в Крыму. Он пытается следить из разных источников за крымскими делами», - отметил Динзе.

Как сообщалось, у Сенцова ухудшилось состояние здоровья. По словам адвоката, политзаключенный не собирается прекращать голодовку и намерен «идти до победного конца».

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека по поводу состояния здоровья незаконно осужденного в РФ Сенцова. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что заявление подано по специальному пункту регламента ЕСПЧ относительно обязательства России немедленно предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова и обеспечить к нему доступ врачей, и фактически его освободить от незаконного содержания в связи с тем, что он находится в состоянии голодовки.

«По нашей информации, суд вытребовал от РФ объективную и независимую оценку медиков о состоянии здоровья Сенцова. Сейчас они определенную информацию направили, суд ее обрабатывает», - добавил министр.

Мать Олега Сенцова Людмила написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании. В Кремле пообещали рассмотреть это обращение.