У священника Киево-Печерской лавры суд отобрал почти 1,5 миллиона гривень, которые он хотел вывезти в РФ

Кроме того, служитель киевского храма за нарушение Таможенного кодекса Украины уплатит еще 1 млн 420,2 тыс. грн штрафа в государственный бюджет.

В Сумской области суд конфисковал почти 1,5 миллиона гривен, которые священник Киево-Печерской лавры в феврале пытался перевезти в Россию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда Сумской области, зимой служитель киевского храма, следуя в качестве пассажира поезда «Киев-Москва», перемещал через таможенную границу Украины незадекларированные валютные ценности, а при осмотре личных вещей у него было изъято 52,7 тыс. долл.

«Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) Таможенного кодекса Украины, конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств. Однако с таким решением не согласились ни адвокат, ни лицо, совершившее административное правонарушение, и подали на постановление местного суда апелляционные жалобы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что апеллянты просили освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

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Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку священник осознанно не задекларировал средства, которые перемещал через таможенную границу Украины. При этом суд напомнил, что священник Киево-Печерской лавры, заполняя декларацию, отметил, что перемещает с собой одно место с ручной кладью и валюту в размере 70 евро. Кроме того, в ходе устного опроса также сообщил, что ни валюты, кроме задекларированной им, ни каких-либо других товаров и предметов, подлежащих обязательному декларированию, он через таможенную границу Украины не перемещает.

«Таким образом, по решению суда, священник Киево-Печерской лавры был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины, и конфискованы в доход государства изъятые 52,7 тыс. долларов. Кроме того, служитель киевского храма за нарушение Таможенного кодекса Украины уплатит штраф в государственный бюджет еще на сумму 1 млн 420,2 тыс. грн », - отмечает пресс-служба суда.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Сумской области таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали священнослужителя - пассажира вагона, который был арендован Киево-Печерской лаврой и следовал в составе поезда «Киев - Москва». Во время таможенного оформления священнику было предложено письменно задекларировать валюту, товары и предметы, которые он перемещает с собой через таможенную границу Украины. Он внес в декларацию данные о перемещении ручной клади и валюты в сумме только 70 евро. При дальнейшем таможенном контроле, а именно осмотре чемодана с личными вещами, без признаков сокрытия, были обнаружены денежные средства, завернутые в черный пакет, в сумме 65 тыс. долларов.

В соответствии с главой 2 «Инструкции о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины», утвержденной постановлением Правления НБУ от 27.05.2008 г.. №148, физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за ее пределы наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро, без письменного декларирования таможенному органу. Поэтому своими действиями священнослужитель нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля.

По данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины.