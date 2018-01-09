"Штаб русского мира": националисты объявили о продолжении блокады Киево-Печерской лавры

Активисты общественной организации "С14" намерены продолжить акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата; Киево-Печерская лавра будет центральной локацией таких акций.

"Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива", - рассказал "Обозревателю" координатор С14 Маркиян Яциняк.

По его словам, возможно, будут и другие объекты, но лавра – "главный "штаб", откуда распространяют свои идеи "русского мира".

"Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались "титушки", там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в "крестном ходе", - пояснил активист.

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Отвечая на вопрос, как в "С14" видят пути разрешения проблемы наличия религиозного ресурса противника на территории Украины, Яциняк сказал: "На государственном уровне должно быть четко обозначено: УПЦ МП - это филиал русской православной церкви. Необходимо называть вещи своими именами. Одновременно необходимо работать с людьми, разъяснять им, чтобы они понимали, какую церковь они посещают".

В то же время активист убежден, что Киево-Печерская лавра должна быть украинской. Кроме того, считает он, туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений, УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Киеве националисты проводили акцию у въезда в Киево-Печерскую Лавру. Митингующие протестовали против отказа священников УПЦ МП отпевать погибших украинских бойцов и граждан, которых крестили не в храмах УПЦ МП.