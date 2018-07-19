В Киеве водители не поделили дорогу и устроили "потасовку" на автомобилях (видео)

16:43, 19 июля 2018
Общество
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Один из водителей заблокировал проезд, а второй, не выдержав, просто протолкнул машину первого вперед.

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Теги: #ДТП#дорога#автомобили#труханов остров