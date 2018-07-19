В Киеве водители не поделили дорогу и устроили "потасовку" на автомобилях (видео)
16:43, 19 июля 2018Общество
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Очевидцы зафиксировали в Киеве странный способ решения спора на дороге.
На Трухановом острове в Киеве водители устроили разборки с тараном автомобилей
Ситуация произошла на въезде в зону отдыха на Трухановом острове.
Один из водителей заблокировал проезд, а второй, не выдержав, просто протолкнул машину первого вперед.
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