В Киеве водители не поделили дорогу и устроили "потасовку" на автомобилях (видео)

Очевидцы зафиксировали в Киеве странный способ решения спора на дороге.

Ситуация произошла на въезде в зону отдыха на Трухановом острове.

Один из водителей заблокировал проезд, а второй, не выдержав, просто протолкнул машину первого вперед.

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