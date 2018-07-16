Омбудсмен просит Порошенко обменять украинских рыбаков на российских моряков "Норда"

Состояние здоровья украинцев крайне неудовлетворительное, на них оказывается психологическое давление и осуществляется запугивание со стороны ФСБ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного Государственной пограничной службой Украины, на членов экипажа судна «ЯМК-0041», задержанных российскими силовиками.

Как говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, к Денисовой обратились семьи членов экипажа рыболовного судна «ЯМК-0041», семьи задержанных рыбаков попросили помочь вернуть моряков на материковую часть Украины.

Они сообщили омбудсмену, что после задержания пятерых украинских моряков в течение двух месяцев принудительно удерживают на территории Крымского полуострова.

Федеральной службой безопасности РФ 16 мая было объявлено о возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна по части 3 ст.256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенный лицом с использованием своего служебного положения).

«Согласно имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом, в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ», - подчеркивает Денисова.

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Как сообщал УНИАН, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в Крыму. На борту находились пять членов экипажа. Оккупационные власти сообщили, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России суда доставили в Крым «для проведения процессуальных действий». В Госпогранслужбе подчеркнули, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории.

МИД Украины назвал задержание украинского судна узурпацией суверенных прав Украины относительно прилегающих к полуострову акваторий и нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычному международному праву.

Перед тем, 25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. В Госпогранслужбе сообщили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины. Позже ему объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.