Пост замглавы Генштаба Канады занял этнический украинец

18:48, 17 июля 2018
Общество
71 0
Генерал-лейтенант Винник получил высоку должность в Канаде / Фото canada.ca

Читайте такжеВ Канаде предлагают передать Украине летальное оружие на 9,5 миллиона долларов

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Канады, в течение последних двух лет Винник командовал сухопутными войсками. Также Винник возглавлял военную разведку страны.

Со вступлением в должность Винника поздравили глава Генштаба Канады Джонатан Вэнс и министр обороны Канады Харджит Саджан.

Как сообщал УНИАН, ранее представительницу украинской диаспоры Полу Добрянски назвали претендентом на высокую должность в Государственном департаменте США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Канада#украинцы в Канаде