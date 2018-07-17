Пост замглавы Генштаба Канады занял этнический украинец

В течение последних двух лет Винник командовал сухопутными войсками.

Заместителем начальника Генерального штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант канадской армии Пол Винник.

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Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Канады, в течение последних двух лет Винник командовал сухопутными войсками. Также Винник возглавлял военную разведку страны.

Со вступлением в должность Винника поздравили глава Генштаба Канады Джонатан Вэнс и министр обороны Канады Харджит Саджан.

Как сообщал УНИАН, ранее представительницу украинской диаспоры Полу Добрянски назвали претендентом на высокую должность в Государственном департаменте США.