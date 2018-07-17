Пост замглавы Генштаба Канады занял этнический украинец
18:48, 17 июля 2018Общество
71 0
В течение последних двух лет Винник командовал сухопутными войсками.
Генерал-лейтенант Винник получил высоку должность в Канаде / Фото canada.ca
Заместителем начальника Генерального штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант канадской армии Пол Винник.
Читайте такжеВ Канаде предлагают передать Украине летальное оружие на 9,5 миллиона долларов
Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Канады, в течение последних двух лет Винник командовал сухопутными войсками. Также Винник возглавлял военную разведку страны.
Со вступлением в должность Винника поздравили глава Генштаба Канады Джонатан Вэнс и министр обороны Канады Харджит Саджан.
Как сообщал УНИАН, ранее представительницу украинской диаспоры Полу Добрянски назвали претендентом на высокую должность в Государственном департаменте США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter