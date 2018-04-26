Трамп хочет назначить правой рукой Госсекретаря США дипломата с украинским корнями - СМИ

23:20, 26 апреля 2018
Политика
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Виктор Ющенко и Пола Добрянски в 2006 году / Фото УНИАН

Администрация Трампа планирует выдвинуть представительницу украинской диаспоры Полу Добрянски на высокую должность в Государственном департаменте.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

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Добрянски занимала высокую должность в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Она была послом по особым поручениям по вопросам Северной Ирландии и заместителем госсекретаря по глобальным вопросам. Теперь она может заменить на второй по рангу позиции в американском внешнеполитическом ведомстве Томаса Шеннона - заместителя госсекретаря по политическим вопросам, который объявил о своем выходе на пенсию.

Это решение подчеркивает, насколько быстро президент Трамп и Майк Помпео формируют новую команду в Госдепе.

Сейчас Добрянски работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде. Она родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).

Как сообщал УНИАН, Помпео пообещал поддержать поставки оборонного вооружения Украине на посту госсекретаря США.

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Теги: #госсекретарь США#Майк Помпео