Трамп хочет назначить правой рукой Госсекретаря США дипломата с украинским корнями - СМИ

Добрянски - защитница украинской стороны в конфликте между Россией и Украиной, и она может получить одну из наивысших должностей в Госдепе.

Администрация Трампа планирует выдвинуть представительницу украинской диаспоры Полу Добрянски на высокую должность в Государственном департаменте.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

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Добрянски занимала высокую должность в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Она была послом по особым поручениям по вопросам Северной Ирландии и заместителем госсекретаря по глобальным вопросам. Теперь она может заменить на второй по рангу позиции в американском внешнеполитическом ведомстве Томаса Шеннона - заместителя госсекретаря по политическим вопросам, который объявил о своем выходе на пенсию.

Это решение подчеркивает, насколько быстро президент Трамп и Майк Помпео формируют новую команду в Госдепе.

Сейчас Добрянски работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде. Она родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).

Как сообщал УНИАН, Помпео пообещал поддержать поставки оборонного вооружения Украине на посту госсекретаря США.