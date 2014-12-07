ОБСЕ сообщает о колонне военной техники, которая направляется в сторону Донецка

Об этом сообщают РИА Новости.

"Направляясь в Шахтерск, находящийся под контролем ДНР, наблюдатели увидели четыре конвоя из 19 военных транспортных средств без опознавательных знаков, двигающихся с разным интервалом на запад по трассе Н-21 по направлению к Донецку", — говорится в отчете миссии.

На бампере одного из них наблюдатели смогли различить наклейку с надписью "Новороссия", уточняется в отчете.

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На обратном пути из Шахтерска в Донецк наблюдатели также заметили еще 41 военный грузовик без опознавательных знаков, направлявшиеся в Донецк, 30 военных транспортных средств, которые были припаркованы по направлению к западу, а также четыре группы транспортных средств меньшего размера (всего девять грузовиков и два многоцелевых тягача), также направлявшихся на запад. Что находилось в автомобилях, наблюдатели не уточняют.