Миссия ОБСЕ не подтверждает данные о применении Украиной кассетных боеприпасов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив во время брифинга в Киеве.

"У нас были разговоры с представителями Human Rights Watch, и мы очень тщательно пересмотрели их отчеты... Очень трудно оценить, откуда они (бомбы) прилетели, кто их использовал... Мы можем сказать только о том, что видим своими глазами. Мы не разделяем ту точку зрения, которая прозвучала от представителей Human Rights Watch, и безусловно, мы продолжим наблюдать тщательно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеМинобороны опровергает информацию об использовании кассетных бомб украинской армиейКак сообщал УНИАН, международная организация по защите прав человека Human Rights Watch заявила, что кассетные бомбы могли использоваться как украинскими силами, так и боевиками на Донбассе.

Украина отрицает применение силами АТО кассетных боеприпасов на Донбассе.

В СНБО отметили, что в последний раз Украина получала кассетные боеприпасы в 1991 году, а найденные в зоне АТО обломки таких бомб имеют маркировку с датой выпуска 16.06.2003.