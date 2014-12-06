В Харькове совершил аварийную посадку самолет, летевший из Москвы в Запорожье

Причиной посадки стала техническая неисправность воздушного судна

В Харьковском аэропорту успешно совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Мотор Сич», осуществлявший рейс по маршруту Москва-Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского аэропорта. Причиной посадки стала техническая неисправность воздушного судна. Читайте такжеВ Московской области разбился истребитель"Благодаря мастерству пилотов и наземной команды аэропорта никто из 40 пассажиров рейса не пострадал", - уточнили в пресс-службе Харьковского аэропорта.

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