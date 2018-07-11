День Петра и Павла 2018: история, традиции и запреты праздника

День Петра и Павла следует посвятить доброте, духовным делам. Православным следует отправиться в церковь и помолиться. В праздник категорически запрещено ссориться, ругаться и даже думать о плохом.

Длительный и строгий Петров пост традиционно завершается большим христианским праздником, учрежденным церковью в память о служении и страданиях святых апостолов. Этот праздник отмечается ежегодно в один и тот же день - 12 июля (29 июня по старому стилю).

История праздника

Апостол Петр был учеником Христа, а впоследствии — создателем христианской церкви и первым папой Римским. Согласно христианской традиции, Петр охраняет ворота рая, поэтому его часто изображают с ключами.

Согласно преданию, Петр принял мученическую смерть в 67 году при римском императоре Нероне — яром гонителе христианства. Петр решил уйти из Рима, чтобы спасти свою жизнь, но у ворот города ему в видении явился Иисус.

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«Куда идешь ты?» — спросил своего учителя Петр. — «Иду в Рим, чтобы вновь быть распятым», — ответил Христос.

Тогда Петр вернулся в Рим, чтобы принять свою судьбу. Там его схватили, а затем казнили. По легенде, Петр сам просил палачей распять его вниз головой, чтобы не пытаться даже в смертный час соперничать с Христом.

Апостол Павел был язычником и никогда не видел Христа при жизни, однако удостоился увидеть спасителя уже после его воскресения, после чего стал ревностным христианином.

Что привело Павла в Рим в дни, когда завершалась земная жизнь апостола Петра, неизвестно. Согласно легенде, по приказу Нерона Павел был арестован как христианин, подвергнут пыткам и был казнен через обезглавливание мечом.

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Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры, и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.

Что можно и нельзя делать в этот день

В славянском календаре день Петра и Павла знаменует «макушку лета», расцвет всех сил природы. Это начало сенокоса, время летних свадеб, забав, связанных с купаниями, и ритуальных костров. А вот венчаться в праздник святых запрещено церковью категорически. В этот день также не принято трудиться в саду и огороде, разрешено только делать мелкие бытовые дела.

День Петра и Павла следует посвятить доброте, духовным делам. Православным следует отправиться в церковь и помолиться.

В праздник категорически запрещено ссориться, ругаться и даже думать о плохом.

Поскольку в 2018 году День Петра и Павла приходится на четверг, в этот день поста (как в среду и пятницу) уже нет, то есть и пить можно все что угодно, не предаваясь при этом чревоугодию и пьянству.

По древним поверьям, после ужина в день Петра и Павла нельзя было убирать еду со стола. Наши предки считали, что эта еда остается для умерших родственников. А если это правило нарушали, нужно было идти в церковь и ставить свечку за упокой.