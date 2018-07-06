Экс-нардеп Ржавский показал фото с места жестокого убийства своего сына

Бывший депутат подчеркнул, что считает действия следователей недостаточными и небрежными.

Бывший народный депутат Украины Александр Ржавский опубликовал фото с места убийства его старшего сына Дмитрия.

Как сообщает ТСН, снимки были обнародованы Ржавским во время пресс-конференции в Киеве.

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Александр рассказал журналистам, что в небольшом производственном помещении, которое принадлежало его сыну, все было залито кровью. Погибший получил глубокие порезы на шее и на предплечьях.

"Его убийство было похоже на очень жестокую казнь... Все залито кровью в разных местах. Стоит ведро наполовину с водой и кровью. Помещение размером где-то 6 на 8, и очень много крови по разным местам", - рассказал отец жертвы.

По словам Ржавского, он знал, что сыну поступают угрозы убийством. Они поступали во время личных встреч с лицом, которую семья экс-депутата подозревают в совершении преступления. В то же время отец погибшего уточняет, что эти угрозы не воспринимались всерьез, потому что между Дмитрием и указанным лицом не было противоречий, которые можно было бы считать существенными.

"Это так же, как наступив кому-то на ногу в транспорте, вы не ожидаете, что этот человек вас убьет. Ситуация была примерно такая. Мы знаем, кто угрожал, но не знаем причины, почему так произошло... Сын выполнял ремонтные работы и нестыковка составляла 32 тыс. грн. Он считал, что выполнил работ на 560 тыс. грн, а они – что на 528 тысяч. Это не та сумма, из-за которой возникают "бизнес-разборки". Но угрозы поступали", - рассказывает бывший депутат.

Ржавский подчеркнул, что считает недостаточными действия следователей и небрежными. Семья погибшего проводит собственное расследование.

"Первая экспертиза должна быть – исследование гаджетов и электронных устройств. Но полиция до сих пор не проверяла его личные ресурсы и страницы. Следствие идет по непонятным для меня планом", - заявил экс-нардеп.

Прощание с Дмитрием Ржавским состоится 7 июля, в Буче (Киевская область). У 40-летнего бизнесмена остались шестеро детей.

2 июля сообщалось, что старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия нашли мертвым.

Тело бизнесмена обнаружили на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-инвест", занимающаяся производством гидроизоляционных материалов. У мужчины было перерезано горло и вены. Рядом лежал сломанный канцелярский нож.

Александр Ржавский - политический деятель, кандидат в президенты Украины в 1999 и 2004 годах, депутат Верховной Рады Украины III созыва. Председатель Всеукраинского политического объединения "Єдина родина". Президент Всеукраинского благотворительного фонда "Єдність".