В Черновицкой области местные жители на 12 часов заблокировали должностных лиц в помещении сельсовета

Несколько десятков недовольных крестьян не выпускали депутатов и должностных лиц из сессионного зала в течение 12-ти часов. Чиновники смогли выйти из сельского совета в сопровождении полиции только в четыре часа ночи.

В Черновицкой области правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования сессионного зала Ломачинецкого сельского совета Сокирянского района группой местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в области, сегодня сотрудники ведомства открыли производство по статье 293 Уголовного кодекса Украины (групповое нарушение общественного порядка).

Инцидент начался вечером 5 июля во время заседания Ломачинецкого сельского совета, который рассматривал вопрос о присоединении села в состав Новоднестровской объединенной территориальной громады. Группа местных жителей в составе примерно 65 человек, заблокировав выход из сессионного зала, под давлением требовала у депутатов рассмотреть вопрос о формировании Васильевской ОТГ. Однако избранники отказались принимать это решение, назвав его незаконным.

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«Почти все депутаты против такого решения, а также большинство жителей уже ранее голосовали за объединение с Новоднестровском. Люди не хотят слышать никакие аргументы и трактуют закон по-своему», - сообщил УНИАН представитель Центра развития местного самоуправления Тарас Прокоп.

Пикет в сельском совете длился 12 часов. В течение этого времени из помещения учреждения не выпускали депутатов сельсовета, первого заместителя председателя Черновицкой ОГА Василия Гостюка, представителей Центра развития местного самоуправления и журналистов телеканала «ТВА». На место инцидента прибыли сотрудники полиции, в сопровождении которых заблокированных людей из сельского совета выпустили сегодня в четыре часа ночи.