Сеть разозлило видео, как в центре Киева "туристы" фотографировались с российским флагом

На видео одна из девушек говорит, что "русский мир" приветствуется везде".

В центре Киева молодые люди фотографировались с российским триколором и украинским флагом.

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Об этом сообщили пользователи в Facebook. На инцидент обратили внимание некоторые киевляне, которые сделали замечание и напомнили, что в стране идет война с "русским миром".

На видео люди утверждают, что приехали как туристы из Херсона. На вопрос о войне в Украине они не захотели назвать Россию оккупантом, мол, не разбираются в политике.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, российская певица Земфира, которая ранее неоднократно выступала в поддержку Киева, разгневала украинских фанатов странным поступком. На музыкальном фестивале в Минске певица развернула на сцене российский флаг.