"Дайте нам сезон!": журналисты провели рейд по рынкам оккупированного Крыма (видео)

Журналисты проинспектировали рынки в курортных городах аннексированного Крыма.

Продавцы на рынках оккупированного Крыма жалуются на отсутствие клиентов.

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Как говорится в сюжете "Крым.Реалии", рынки оккупированной Ялты практически пусты. "Клиентов мало. Нет сезона. Дайте нам сезон. Мы ждем сезона", - рассказывает один из продавцов.

"Изобилие всего. Все хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было", - говорит женщина.

"Вроде бы и мост построили и ждем когда они будут ехать, а че то нету. Но ждем. Ждем с нетерпением. Пусть едут", - рассказывает еще один продавец.

Смотрите видео с 19:47

Ранее журналисты рассказали, что Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост. Осматривают и проверяют почти всех, кто решил проехать по сооружению. За новостроем следят, как за стратегическим объектом: на боевых катерах, беспилотных субмаринах и с десятками камер наблюдения.