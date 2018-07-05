Вспомнить все: как четыре года назад освобождали Славянск и Краматорск (видео)

13:31, 05 июля 2018
Общество
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В час дня разведчики НГУ подняли украинский флаг над городским советом Славянска.

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В этот же день в Краматорск вошли бойцы АТО.

Оккупированные города имели стратегическое значение для россиян и местных коллаборантов. Там собирали силы для дальнейшего наступления на Украину, а также пытали и расстреливали людей.

Уже во время штурма города боевики ретировались, а местные жители помогали украинским военным.

После выхода боевиков города напоминали декорации из фильмов про апокалипсис.

В Краматорске и Славянске оккупанты оставили огромное количество доказательств причастности России к войне.

Спустя четыре года эти города живут мирной жизнью под украинским флагом.

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Теги: #Россия#Славянск#война#бойовики#Краматорск