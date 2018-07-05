Вспомнить все: как четыре года назад освобождали Славянск и Краматорск (видео)
Под российской оккупацией города пробыли три месяца. 5 июля ВСУ, Нацгвардия, спецназовцы, МВД и добробаты выбили врага.
В час дня разведчики НГУ подняли украинский флаг над городским советом Славянска.
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В этот же день в Краматорск вошли бойцы АТО.
Оккупированные города имели стратегическое значение для россиян и местных коллаборантов. Там собирали силы для дальнейшего наступления на Украину, а также пытали и расстреливали людей.
Уже во время штурма города боевики ретировались, а местные жители помогали украинским военным.
После выхода боевиков города напоминали декорации из фильмов про апокалипсис.
В Краматорске и Славянске оккупанты оставили огромное количество доказательств причастности России к войне.
Спустя четыре года эти города живут мирной жизнью под украинским флагом.