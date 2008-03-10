Румыния обвиняет Украину в нарушении норм международного права при строительстве канала “Дунай-Черное море”.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила пресс-секретарь Постоянного представительства Румынии при ЕС Дорис МИРЧА, комментируя рассмотрение Советом министров по вопросам охраны окружающей природной среды ЕС позиции Румынии относительно работ Украины в устье “Быстрое”.

“Украинской подход к этому вопросу в одностороннем порядке нарушает многочисленные международные принципы и нормы, в частности, Украина не выполнила условия процедуры, установленные Конвенцией об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте”, - сказала она.

Пресс-секретарь Постоянного представительства Румынии при ЕС отметила, что с точки зрения Румынии, инициатива Украины построить глубоководный канал в дельте Дуная является не двусторонним украинско-румынским вопросом, а общеевропейским вопросом, поскольку может иметь негативные последствия для всей дельты Дуная.

“Вредное влияние на окружающую природную среду этого проекта не вызывает сомнений – оно было подтвержден в июле 2006 года Международной исследовательской комиссией”, - отметила Д.МИРЧА.

Она также отметила, что такое поведение Украины противоречит обязательством, которые Украина взяла на себя, заключая различные соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом.

“Европейские официальные лица непрерывно выражали обеспокоенность негативным эффектом проекта. Украину просили полностью выполнять международные обязательства, чтобы определить альтернативные предложенным пути и разработать компенсационные меры. К сожалению, Украина проигнорировала эти обязательства”, - отметила пресс-секретарь Представительства Румынии при ЕС.

Она также сообщила, что Румыния будет принимать все возможные меры, в соответствии с международными и европейскими нормами, с целью добиться отказа Украины от одностороннего подхода к развитию проекта “Дунай-Черное море” и возобновления диалога. По ее словам, главной целью румынской власти является поиск решения проблемы в полном соответствии с природоохранными нормами. Д.МИРЧА отметила, что Украина должна была бы предоставить всю документацию по проекту углубления устья “Быстрое” для изучения международным экспертам.

Пресс-секретарь представительства Румынии при ЕС отметила, что Румыния продолжит информировать европейские институты относительно развития ситуации с целью остановить работы по углублению канала.

“Все соответствующие механизмы на уровне ЕС будут задействованы для достижения этой цели”, - сказала Д.МИРЧА.

Как сообщал УНИАН, 3 марта на заседании Совета министров по вопросам охраны окружающей природной среды ЕС Румыния попросила страны - члены ЕС и Еврокомиссию повлиять на Украину с целью заставить ее не развивать канал “Дунай-Черное море”.

Румыния, в частности, заявила, что 18 января Украина проинформировала ее об одобрении окончательного решения по углублению устья “Быстрое”.

Румынская делегация также выразила убеждение, что своим решением Украина разрушила двусторонние консультации и проигнорировала международное законодательство относительно возможного трансграничного влияния проектов на окружающую среду.

17 января этого года министр транспорта Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что до конца года глубоководный канал “Дунай-Черное море” начнет работать.

Справка УНИАН. 12 мая 2004 года Кабинет Министров Украины принял решение о строительстве в украинской части дунайского устья Быстрое 3,5-километрового глубоководного канала Дунай - Черное море. 26 августа 2004 года в Одесской области состоялось торжественное открытие первой очереди этого канала.

На строительство первой очереди канала Дунай - Черное море глубиной до 5,8 м было израсходовано около 150 млн. грн. Однако канал заилился и судоходство было остановлено.

Возобновление навигационного прореза для обеспечения прохода судов с осадкой 5,0 м по каналу было сделано до весны 2007 г. С конца апреля в экспериментальном режиме было возобновлено судоходство по каналу Дунай-Черное море, полностью открыть судоходство планировалось с мая, затем с осени 2007 г., однако этого так и не произошло.

Полное развитие канала предусматривает дальнейшие работы для осадки судов 7,2 м. Протяженность судового хода должна составлять 172,36 км, протяженность морского подходного канала – 3,432 км.

В прошлом году тогдашний министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявлял, что строительство дамбы и углубления канала «Дунай-Черное море» будет завершено до конца 2007 г.

Румыния активно выступает против строительства канала в устье “Быстрое”, считая, что это повлияет на экологию дельты Дуная. Украина неоднократно заявляла об отсутствии оснований для таких заявлений.