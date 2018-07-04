Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект об обеспечении жильем военнослужащих с оккупированных территорий - Фриз

Фриз выразила надежду, что этот проект получит необходимую поддержку в сессионном зале парламента.

Комитет по вопросам нацбезопасности поддержал за основу и в целом законопроект 8394 об обеспечении жильем военнослужащих с оккупированных территорий.

Об этом написала на своей странице в Facebook Ирина Фриз, народный депутат Украины, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и член Комитета по нацбезопасности.

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Она сообщила, что соавторами этого документа являются первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, народные депутаты из фракции "БПП" Артур Герасимов, Елена Матузко, Вадим Денисенко, Александр Бригинец, Иван Винник, Сергей Кудлаенко, а также Юрий Береза (фракция "Народный фронт"), Анна Гопко (внефракционная) и Тарас Пастух (фракция "Самопомощь")

"Принятием этого законопроекта будет урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за которыми сохраняются права собственности на жилые помещения, пользование служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями для постоянного проживания, что находятся на временно оккупированных территориях и проживание в которых невозможно", - сообщила она.

Также она выразила надежду, что парламент поддержит этот законопроек.

"Последняя редакция законопроекта является результатом сотрудничества депутатского корпуса с Министром обороны Степаном Полтораком и юрдепартаментом МОУ", - добавила Фриз.