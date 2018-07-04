Фриз рассказала о вызовах для Украины накануне "года избирательной турбулентности"

По мнению народного депутата, пророссийские "реваншистские" силы пойдут на выборы несколькими "колоннами".

Для Украины накануне президентских и парламентских выборов является крайне важным получить помощь стран НАТО в защите избирательной системы.

Такое мнение высказала на своей странице в Facebook Ирина Фриз, народный депутат Украины, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, комментируя новость о том, что в Сенате США согласились со спецслужбами относительно вмешательства России в американские выборы.

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"Россия вмешивалась не только в выборах США, она и дальше будет пытаться влиять на избирательные процессы демократических государств. Для Украины накануне года избирательной турбулентности является крайне важным получить помощь стран-партнеров НАТО в защите нашей системы", - пишет Фриз.

"Уже очевидно, что реваншистские силы пойдут несколькими колоннами, что вмешательства и атаки на систему подсчета будут самыми масштабными, по условиям срыва сценария Кремля по проведению своего наместника - будет развернута агрессивная компания по подрыву доверия к выборам", - написала народный депутат.