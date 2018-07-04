На рынке «Фестивальный» в Киеве начали сносить торговые точки (видео)

16:55, 04 июля 2018
Общество
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На Троещине начали демонтировать павильоны рынка "Фестивальный" / Информатор

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Как сообщает «Информатор», рынок сносят частично, и часть торговой зоны работает в обычном режиме.

Демонтаж начали со среднего ряда рынка. Рабочие уже снесли прилавки и стены некоторых павильонов. По их словам, они приступили к работе 2 июля по заданию директора рынка.

По словам продавцов, о сносе их предупредили за три дня. Они подчеркнули, что этого времени слишком мало, чтобы собрать и вывезти товар.

Руководство рынка, в свою очередь, отмечает, что на сегодняшний день торговая территория не отвечает пожарным нормам, потому требуется реконструкция.

Напомним, в феврале киевские коммунальщики демонтировали МАФы в подземном переходе на Майдане Незалежности.

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