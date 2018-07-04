Пассажиров "выкинули из поездов без объяснений": из-за ж/д-аварии под Одессой разгорелся скандал

Железнодорожная авария под Одессой спровоцировала скандал - пассажиры, которые вынуждены были самостоятельно искать способы добраться до пункта назначения, жалуются на некомпетентность "Укрзализныци".

Во время масштабной аварии грузового поезда возле станции Веселый Кут на Одесщине пассажиров с билетами на промежуточной станции высаживали из поездов без объяснений и вариантов решения вопроса, как им добраться.

Об этом сообщает дочь одной из пассажирок Мария Зубкова и другие пользователи соцсети Facebook.

«Моя мама лично была выкинута из поезда в вечернее время в чужом городе», – пишет Мария Зубкова.

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«Ни один проводник не мог сначала ответить на вопрос - пройдет ли поезд через Подольск. Потом начальник поезда авторитетно заявил - да, пройдет, садитесь.В момент отправления поезда проводники выбрасывают красный стоп-флажок и спешно выпихивают всех, кто едет на все промежуточные станции до Вапнярки. Без альтернативы, без объяснений, в приказном порядке. Что это было? Я в шоке», – пишет пассажирка поезда Елизавета Зубкова в комментариях к публикации.

По словам Марии Зубковой, она позвонила на горячую линию Укрзализныци и спросила, как долго не будет возможности поехать в Подольск по Ж/Д-дороге. «Мне ответили, что это неизвестно и сегодня точно такая возможность отсутствует. Я спросила, не собираются ли они предоставить автобусы, чтобы развести пассажиров, которых выкинули из вагонов, на что мне ответили - нет, конечно. Я спросила: Кто будет компенсировать убытки в связи со сложившейся ситуацией. Мне порекомендовали позвонить по номеру: 7274807. Но я туда пока не звонила, так как моей задачей было найти вариант, как отправить маму домой. Объяснением было то, что где-то в районе Раздельной сошел с рельс товарный поезд. Это все, что было объяснено. Сначала людей запустили в поезд. Потом в срочном порядке сказали выйти всем, кто едет до Вапнярки», – вспоминает Мария Зубкова.

На данный момент в соцсети продолжают распространяться комментарии возмущенных пассажиров и людей, знакомых с ситуацией.

«20 пассажирских поездов из-за этой аварии изменили маршруты и петляют теперь запасными путями. А в каждом поезде по 10-15 вагонов, а в каждом вагоне по 40-60 мест. И ни один проводник не может ответить на вопрос: насколько задержится поезд?», – пишет одесситка Татьяна Юшкина.

«Меня дико возмутила неготовность украинской ЖД к экстремальным ситуациям. Пресс-служба настолько некомпетентна, что даже не может придумать версию для избегания паники в вагонах. Ясно, что все решали по пути. Но главное же - информирование. Иначе – паника», – отмечает пассажирка поезда Одесса-Минск Анастасия Цвибель.

Представители УЗ утверждают, что пассажирам предложили проезд альтернативными и пригородными поездами, а там, где не было возможности – автобусами. Однако участники инцидента это отрицают. По их словам, в объявлениях на железнодорожной станции было предложено лишь сдать билеты, и отсутствовали какие-либо рекомендации по поводу дальнейших действий пассажиров.

Заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзалызници" Александр Красноштан заявил, что на данный момент все пассажиры, которые из-за аварии грузового поезда около села Путиловка Одесской области оказались заложниками ситуации, уже доставлены в пункты назначения. "Всех пассажиров мы доставили в пункты назначения, были организованы перевозки альтернативным транспортом. Там, где не было пригородных электропоездов, мы привлекали автобусы", - рассказал он, передает «Обозреватель».

При этом чиновник отметил, что это сложное происшествие и требует тщательного расследования. «Комиссия проведет расследование и даст все детали. Вешать вину сейчас на кого-то рано. Пока она не завершит работу, говорить о причинах не очень профессионально. Мы не хотим распространять слухи», - добавил Красноштан.