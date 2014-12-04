Военные РФ пытаются установить на Донбассе российскую комендатуру, боевики их игнорируют
Российские военные пытаются установить комендатуру, создать патрули, восстановить подобие "правопорядка".
В районе Докучаевска обостряется конфликт между местными боевиками - в основном из бандформирования "Кальмиус" и переформируемых бандформирований, замаскированными под них российскими военнослужащими.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, главными причинами конфликта стали:
- попытки российских военнослужащих взять под контроль в этом районе перемещение всех транспортных средств (в том числе транспорта с углем и транспорта самих боевиков);
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- установление фактического российского оккупационного режима (российская комендатура, патрули, попытки восстановить подобие "правопорядка"), без учета позиции руководства местных террористических групп;
- прибытие из северных и западных районов территории, подконтрольной террористам, значительного количества боевиков из "расформированных подразделений", которые игнорируют попытки россиян взять их под контроль.