Военные РФ пытаются установить на Донбассе российскую комендатуру, боевики их игнорируют

В районе Докучаевска обостряется конфликт между местными боевиками - в основном из бандформирования "Кальмиус" и переформируемых бандформирований, замаскированными под них российскими военнослужащими.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, главными причинами конфликта стали:

- попытки российских военнослужащих взять под контроль в этом районе перемещение всех транспортных средств (в том числе транспорта с углем и транспорта самих боевиков);

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- установление фактического российского оккупационного режима (российская комендатура, патрули, попытки восстановить подобие "правопорядка"), без учета позиции руководства местных террористических групп;

- прибытие из северных и западных районов территории, подконтрольной террористам, значительного количества боевиков из "расформированных подразделений", которые игнорируют попытки россиян взять их под контроль.