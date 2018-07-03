Жуткое ДТП в Харькове: суд допросит пятерых экспертов по делу Зайцевой

В Харькове суд допросит пятерых экспертов, которые делали исследования при расследовании дела об аварии с шестью погибшими на улице Сумской в октябре 2017 года.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, соответствующее решение сегодня, 3 июля, принял Киевский райсуд Харькова.

По ее словам, также во время сегодняшнего заседания был допрошен механик автосалона, изучавший «Лексус» Елены Зайцевой, который задавил шесть человек. Он отметил, что электронная система автомобиля указала, что транспортное средство двигалось в один из моментов со скоростью 102 км/ч.

При этом Дубовик подчеркнула, что результаты этого исследования механика не скрывались и были приобщены к материалам дела. Однако, отметили в прокуратуре, механик автосалона не может указать, в какой именно момент движения скорость автомобиля была такая, и двигался ли в момент столкновения автомобиль со скоростью 102 км/ч, поскольку он не может установить, в какой именно момент сработала электронная система «Лексуса».

Дубовик добавила, что на сегодняшнее заседание не явилась нарколог, которая осматривала Зайцеву после ДТП. Женщине отправляли заказным письмом повестку в суд, однако письмо вернулось. Кроме того, повестку передавали через соседку нарколога. Из-за неявки врача суд принял решение обеспечить привод ее в зал заседаний.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.