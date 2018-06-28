"Она не будет сидеть": скандальную Зайцеву заметили гуляющей на улице в Харькове (фото)

В окружении подруг и женщины-конвойной, девушка, очень похожая на Елену Зайцеву, сидела на лавочке возле ЦКБ №5.

Девушку, очень похожую на Елену Зайцеву, которая в октябре прошлого года была за рулем «Лексуса» и насмерть сбила шестерых людей, заметили гуляющей на улице.

Об этом сообщает харьковское издание "Город Х".

В окружении подруг и женщины-конвойной, она сидела на лавочке возле ЦКБ №5. Девушку, которая сейчас находится под следствием по обвинению в тяжком преступлении, сфотографировали и выложили фото в интернет.

Харьковчане возмутились происходящим в соцсетях.

«Да здравствует самый гуманный суд в мире. Самосуду респект», «Она не будет сидеть, это уже ясно. Вот вам и правосудие. Только отомстить самим», «Как-то по-тихому происходят процессы по этому делу. Или не проходят?» - пишут пользователи.

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В прокуратуре объяснили: во вторник, 26 июня, Зайцеву возили на обследование в сопровождении конвоя. Отвезли в больницу, сделали необходимые мероприятия и в тот же день вернули обратно в СИЗО.

"Когда дело уже находится в суде, обвиняемая числится за судебным органом и все вопросы о посещениях и транспортировках на обследование решает исключительно суд", - говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик.

Как сообщал УНИАН, в Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей участникам аварии с шестью погибшими на улице Сумской Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 28 июля.