Налоговая РФ требует от крымчан сведения об их счетах и вкладах в банках Украины

Об этом сообщает информационный сайт «Крым 24» со ссылкой на Севастопольское управление налоговой службы.

Как сообщает издание, эта же норма распространяется на юридических лиц, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя до 16 марта 2014 года.

В налоговой уточнили, что требование об уведомлении налоговых органов не распространяется на счета (вклады), открытые в банках, имеющих по состоянию на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и расположенных на территории Украины, физическим лицом-резидентом, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированным на территории города федерального значения Севастополя, по которым произведены выплаты в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

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«В случае, если субъект до 1 января 2015 года не уведомил налоговые органы по месту своего учета об открытых до 16 марта 2014 года счетах (вкладах) в банках за пределами территории Российской Федерации (в том числе в банках Украины), то в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» к ним применяется административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ в виде штрафов», – говорится в сообщении.

За непредставление уведомления об открытии или закрытии счета, или об изменении его реквизитов, грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 тыс. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц, и от 800 тыс. до 1 млн. руб. на юридических лиц.

В случае представления соответствующего уведомления с нарушением установленного срока или не по установленной форме – грозят наложить штрафы: на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., на должностных лиц от 5 до 10 тыс. руб., на юридических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.