Налоговая РФ требует от крымчан сведения об их счетах и вкладах в банках Украины

23:15, 03 декабря 2014
Общество
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Жителей аннексированного Крыма российская налоговая служба обязала до 1 января 2015 года сообщить о своих незакрытых счетах и вкладах в банках Украины.

REUTERS

Об этом сообщает информационный сайт «Крым 24» со ссылкой на Севастопольское управление налоговой службы.

Как сообщает издание, эта же норма распространяется на юридических лиц, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя до 16 марта 2014 года.

В налоговой уточнили, что требование об уведомлении налоговых органов не распространяется на счета (вклады), открытые в банках, имеющих по состоянию на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и расположенных на территории Украины, физическим лицом-резидентом, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированным на территории города федерального значения Севастополя, по которым произведены выплаты в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

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«В случае, если субъект до 1 января 2015 года не уведомил налоговые органы по месту своего учета об открытых до 16 марта 2014 года счетах (вкладах) в банках за пределами территории Российской Федерации (в том числе в банках Украины), то в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» к ним применяется административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ в виде штрафов», – говорится в сообщении.

За непредставление уведомления об открытии или закрытии счета, или об изменении его реквизитов, грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 тыс. до 50 тыс. руб. – на должностных лиц, и от 800 тыс. до 1 млн. руб. на юридических лиц.

В случае представления соответствующего уведомления с нарушением установленного срока или не по установленной форме – грозят наложить штрафы: на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., на должностных лиц от 5 до 10 тыс. руб., на юридических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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